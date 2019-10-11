Александр Овечкин занимает 4-е место в НХЛ по голам в большинстве

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский нападающий Александр Овечкин, сделав голевой дубль в матче НХЛ против "Нэшвилла" (5:6), вышел на 4-е место в НХЛ по голам в большинстве, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Шайбы в большинстве стали для Овечкина 248-й и 249-й в карьере. Впереди только Дэйв Андрейчук (274), Бретт Халл (265) и Теему Селянне (255).
Кроме того, россиянин оказался на 7-й позиции в списке снайперов, отличившихся в гостевых поединках НХЛ. По этому показателю Александр Овечкин сравнялся с Филом Эспозито (333). У лидера Уэйна Гретцки 402 взятия ворот.
Экс-игрок минского "Динамо" Пекка Ринне, выступающий ныне за "Нэшвилл", стал 135-м стражем ворот, которому забрасывал титулованный россиянин.-0-