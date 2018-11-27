Александр Павлович стал капитаном ХК "Динамо-Минск" вместо Сергея Костицына

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий Александр Павлович стал капитаном хоккейного клуба "Динамо-Минск", сменив Сергея Костицына, сообщили БЕЛТА в пресс-службе минской команды.
Ассистентами Павловича будут Александр Китаров и Джонатон Блум.
"Мы находимся в критической ситуации и понимаем, что необходимо принимать срочные меры, которые оздоровили бы обстановку в команде, от этого во многом зависит наша игра на ледовой площадке. Братья Костицыны при всех своих заслугах в прошлом и даже в этом сезоне не оправдали нашего доверия, не стали теми лидерами в раздевалке, в быту, примером для молодых хоккеистов, которыми по определению должны быть капитан и его ассистент. Поэтому принято решение поменять капитана с надеждой, что оно оздоровит моральную атмосферу в коллективе и положительно повлияет на выступление команды уже в ближайших матчах", - отметил генеральный директор клуба Дмитрий Басков.-0-
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