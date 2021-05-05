5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник "Шахтера" Александр Сачивко признан лучшим игроком 7-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевой встрече с речицким "Спутником" 35-летний ветеран солигорского клуба был одним из лидеров команды и на 36-й минуте стал автором победного гола - 2:1. В нынешнем первенстве Александр Сачивко без замен отыграл все семь поединков, в которых "Шахтер" не потерял ни одного очка.

Положение команд после семи туров: "Шахтер" - 21 очко, БАТЭ - 17, "Динамо" (Минск) - 14, "Динамо" (Брест) - 13, "Рух" - 12, "Гомель" - 12, "Ислочь" - 12, "Торпедо-БелАЗ" - 10, "Минск" - 8, "Витебск" - 8, "Слуцк" - 6, "Энергетик-БГУ" - 5, "Сморгонь" - 4, "Славия" - 4, "Спутник" - 3, "Неман" - 3.

Список лучших бомбардиров возглавляет гамбийский нападающий "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 8 мячей.

В следующем туре сыграют:

7 мая "Гомель" - "Слуцк", "Сморгонь" - "Неман";

8 мая "Рух" - "Спутник", "Минск" - "Витебск", "Славия" - "Динамо" (Брест);

9 мая "Энергетик-БГУ" - "Торпедо-БелАЗ", "Ислочь" - "Динамо" (Минск), "Шахтер" - БАТЭ.-0-