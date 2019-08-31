Александр Ваховяк, Владислав Терпицкий и Марина Слуцкая не смогли завоевать медали ЧМ в Токио в предпоследний день турнира

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три белорусских спортсмена выбыли из медальной гонки чемпионата мира по дзюдо, который проходит с 25 августа по 1 сентября в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус Александр Ваховяк (весовая категория свыше 100 кг) выиграл у атлета из Филиппин Шина Мацумуры, во второй схватке он уступил таджикскому спортсмену Темуру Рахимову. Его партнер по команде Владислав Терпицкий проиграл в первом поединке дзюдоисту из Таджикистана Шакармамаду Мирамадову.

На высшую ступень пьедестала почета поднялся чех Лукаш Крпалек. Серебро на счету японца Хисаеси Харасавы. Бронзовые медали завоевали атлет из Республики Корея Миньонг Ким и дзюдоист из Нидерландов Рой Мейер.

Лидер сборной Беларуси чемпионка II Европейских игр Марина Слуцкая (свыше 78 кг) одержала верх над литовкой Сантой Пакените. Во втором поединке белоруска проиграла турчанке Кайре Саит и выбыла из медальной гонки. Золотую медаль завоевала японка Акира Соне, серебряную награду - кубинская спортсменка Идалис Ортис. На третью ступень пьедестала почета поднимались японка Сара Асахина и Кайра Саит.

За награды мирового форума 1 сентября атлеты поборются в командном турнире.

Всего в чемпионате принимают участие более 830 спортсменов из 140 стран.

Чемпионат мира по дзюдо - 2019 является тестовым турниром перед Олимпийскими играми, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио. Успешное выступление на соревнованиях позволит спортсменам заработать наибольшее количество баллов в рейтинге за право выступить на главном старте четырехлетия.-0-