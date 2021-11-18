Александр Зверев стал полуфиналистом итогового турнира АТР

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Зверев стал полуфиналистом итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в итальянском Турине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем матче Красной группы немецкий теннисист, занимающий 3-е место в мировом рейтинге, победил в двух сетах поляка Хуберта Гуркача, у которого 9-я позиция, - 6:2, 6:4. Александр Зверев занял второе место вслед за россиянином Даниилом Медведевым и в поединке за выход в финал будет соперничать с первой ракеткой планеты сербом Новаком Джоковичем. Сербский теннисист досрочно обеспечил себе первое место в Зеленой группе. В игре за второе место в этом квартете встретятся норвежец Каспер Рууд (8-й номер рейтинга АТР) и российский теннисист Андрей Рублев (5) - 6:3, 6:2.

После завершения группового этапа в полуфинал выходят по два лучших теннисиста из каждого квартета. Победители полуфиналов 21 ноября встретятся в решающем поединке. Общий призовой фонд нынешних состязаний лучших теннисистов планеты составляет $7,25 млн.

В финале итогового турнира АТР-2020, проходившего в Лондоне, Даниил Медведев выиграл у австрийского теннисиста Доминика Тима - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. Швейцарец Роджер Федерер 6 раз становился победителем итогового турнира, по 5 титулов у Новака Джоковича, чеха Ивана Лендла и американца Пита Сампраса.-0-