Александр Зверев впервые выиграл итоговый турнир АТР

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкий теннисист Александр Зверев впервые в карьере стал победителем итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке соревнований в Лондоне 21-летний представитель Германии, занимающий 5-е место в мировом рейтинге, неожиданно переиграл первую ракетку планеты серба Новака Джоковича - 6:4, 6:3.

В финале парного разряда американский дуэт Майк Брайан / Джек Сок выиграл у французского тандема Пьер-Юг Эрбер / Николя Маю - 5:7, 6:1, 13:11.-0-