Александра Данишевская: золото Всемирных пляжных игр в Дохе - самый значимый результат сезона

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золото Всемирных пляжных игр в Дохе стало для белорусской воднолыжницы Александры Данишевской самым значимым результатом сезона. Об этом спортсменка заявила во время встречи призеров и участников состязаний в Национальном аэропорту Минск, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу НОК Беларуси.

"Каждый спортсмен стремится показать наиболее высокий результат. Немного непривычно было выступать на морской воде (соревнования на водных лыжах чаще проходят в пресной воде), но к финалу уже адаптировались. Впервые водные лыжи были представлены на крупном масштабном спортивном форуме. С атлетами из других видов часто общались, смотрели футбол, волейбол - ощущение Олимпиады. С медалью уже поздравили многие: друзья, родные. Не скрою, что золото Всемирных пляжных игр в Дохе - самый значимый результат в сезоне", - сказала Александра Данишевская.

Благодаря золотой, серебряной и бронзовой наградам Беларусь входит в число пяти лучших команд на спортивном форуме в Катаре. Всемирные пляжные игры проходят под эгидой Ассоциации Национальных олимпийских комитетов (АНОК) и будут проводиться один раз в два года. После завершения пляжных игр в Дохе 17-18 октября состоится XXIV Генеральная ассамблея АНОК.-0-

Фото Дениса Костюченко