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Александра Герасименя приняла участие в благотворительной акции и попрощалась с большим спортом

Спорт 17.08.2019 | 13:16
Александра Герасименя
Александра Герасименя

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская пловчиха, трехкратный призер Олимпийских игр Александра Герасименя приняла участие в благотворительном марафоне в помощь детям с аутизмом "24 Разам" и попрощалась с большим спортом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Именитая пловчиха сегодня в плавательном бассейне СОК "Трактор" простилась с большим спортом, приняв участие в благотворительном заплыве. Поблагодарить спортсменку за долгие годы успешных выступлений пришли первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов, председатель Белорусской федерации плавания Элла Селицкая и начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Михаил Прокопенко.

"Золотая рыбка" преодолела дистанцию в 50 м. После чего поблагодарила всех присутствующих за поддержку на протяжении всех этих лет. Вячеслав Дурнов в свою очередь подчеркнул, что опыт и знания Александры Герасимени будут использованы и далее на благо белорусского спорта.

Стартовал марафон 16 августа в 18.00 на стадионе Республиканского центра олимпийского резерва по легкой атлетике, завершится сегодня в 18.00.

В акции принимают участие звезды белорусского спорта, команды по игровым видам спорта, представители спортивных федераций, СМИ и знаковые белорусские бренды. В их числе Александра Герасименя, Надежда Скардино, Екатерина Вандарьева, Ольга Хижинкова, Дарья Домрачева, Анастасия Веремеенко, Марина Арзамасова, Александра Саснович, Марина Слуцкая, Дмитрий Асанов, Виталий Родионов, а также представители гандбольного СКА, футбольного БАТЭ, хоккейного "Динамо" и других ведущих клубов страны.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Благотворительный марафон "24 Разам" прошел в МинскеФОТОРЕПОРТАЖ: Благотворительный марафон "24 Разам" прошел в Минске
По итогам проекта "24 Разам" благотворительная помощь на сумму Br50 тыс. от VOKA будет оказана международной благотворительной общественной организации "Дети. Аутизм. Родители" и проекту "Спорт-инклюзия", который курирует Александра Герасименя.

По итогам проекта "24 Разам" благотворительная помощь от VOKA на сумму Br50 тыс. будет оказана международной благотворительной общественной организации "Дети. Аутизм. Родители" и проекту "Спорт-инклюзия", который курирует Александра Герасименя.-0-

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Теги
акция, благотворительность, плавание
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