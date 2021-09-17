Александра Саснович не прошла в 1/4 финала турнира в Люксембурге

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (111-й номер мирового рейтинга) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Люксембурге с призовым фондом $235,2 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче второго раунда белоруска уступила 16-й ракетке планеты бельгийской теннисистке Элизе Мертенс - 6:3, 2:6, 5:7. Поединок продолжался 2 часа 15 минут. В четвертьфинале соперницей бельгийки будет чешская теннисистка Маркета Вондроушова (35).

В 1/16 финала Александра Саснович взяла верх над украинской теннисисткой Лесей Цуренко (165) - 7:5, 7:6 (8:6).

Турнир в Люксембурге завершится 19 сентября.-0-