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09 февраля 2021, 10:39

Александра Саснович не вышла в 1/32 финала Australian Open

Фото Прессбол
Фото Прессбол

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На кортах "Мельбурн Парка" продолжаются матчи первого в сезоне теннисного турнира серии "Большого шлема" - открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом раунде женского одиночного разряда белорусская теннисистка Александра Саснович (92-й номер мирового рейтинга) проиграла эстонке Анетт Контавейт (22) - 5:7, 2:6. Встреча длилась 1 час 10 минут. Ранее также неудачно сыграла экс-первая ракетка планеты белоруска Виктория Азаренко (13), уступив американке Джессике Пегуле (61) - 5:7, 4:6. Виктория Азаренко выигрывала Australian Open дважды подряд - в 2012-м и 2013 годах. Вчера седьмая ракетка мира Арина Соболенко победила словацкую теннисистку Викторию Кужмову (100) - 6:0, 6:4. Завтра в матче 1/32 финала белоруска сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной (75).

В мужском одиночном разряде белорус Илья Ивашко (110) встретится сегодня с россиянином Романом Сафиуллиным (183). Накануне еще один белорусский теннисист Егор Герасимов (79) победил в 1/64 финала француза Бенуа Пера (28) - 6:2, 2:6, 7:6 (7:5), 7:5. Следующим соперником белоруса завтра будет российский теннисист Аслан Карацев (114).

Общий призовой фонд нынешнего австралийского первенства составит $55,2 млн. Победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по $2,1 млн. Australian Open - 2021 завершится 21 февраля. В прошлом году победительницей женского турнира австралийского первенства впервые стала София Кенин из США, а у мужчин свой восьмой чемпионский титул завоевал серб Новак Джокович.-0-

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