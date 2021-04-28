Александра Саснович не вышла в основную сетку теннисного турнира в Мадриде

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (92-й номер мирового рейтинга) не смогла выйти в основную сетку турнира категории WTA-1000 в Мадриде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке квалификации белоруска уступила немецкой теннисистке Лауре Зигемунд (59) - 6:4, 1:6, 0:6.

В первом квалификационном раунде Александра Саснович с трудом одолела испанку Джессику Бузас Манейро (640) - 7:5, 4:6, 6:1.

Еще две белорусские теннисистки начнут выступление в Мадриде с 1/32 финала. Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко (15) встретится с россиянкой Екатериной Александровой (32). Соперница седьмой ракетки мира Арины Соболенко определится после окончания квалификационных матчей.

Турнир на открытых грунтовых кортах испанской столицы завершится 8 мая.-0-