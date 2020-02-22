Александра Саснович не вышла в основную сетку турнира в Дохе

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович не смогла пробиться в основную сетку турнира категории "Премьер" в катарской Дохе с призовым фондом $2,9 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в решающем матче квалификации белоруска проиграла в трехсетовом поединке россиянке Дарье Касаткиной - 7:5, 1:6, 1:6. На старте Александра Саснович переиграла швейцарскую теннисистку Викторию Голубич - 3:6, 6:3, 6:1.
Белоруска Арина Соболенко посеяна под вторым номером и начнет турнир со второго раунда. Там ее соперницей будет победительница матча между эстонкой Анетт Контавейт и латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой.
Матчи основного этапа соревнований в катарской столице стартуют 23 февраля, а победительница определится 29 февраля.-0