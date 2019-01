Александра Саснович не вышла в полуфинал теннисного турнира в Брисбене

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (30-й номер мирового рейтинга) не сумела выйти в полуфинал турнира в австралийском Брисбене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче четвертьфинальной стадии белоруска встречалась с хорватской теннисисткой Донной Векич (34) и уступила почти без борьбы - 2:6, 0:6. Встреча продолжалась всего 57 минут.

.@DonnaVekic cruises into the @BrisbaneTennis semifinals in under an hour!



Eases past Sasnovich 6-2, 6-0 pic.twitter.com/Af5NDF8Mrs