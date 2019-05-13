Александра Саснович не вышла во 2-й круг теннисного турнира в Риме

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (32-й номер мирового рейтинга) проиграла на старте турнира в Риме, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В поединке 1/32 финала Александра Саснович уступила словачке Доминике Цибулковой (33) в двух сетах - 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 30 минут.
Позже Виктория Азаренко (51) встретится с китайской теннисисткой Чжан Шуай (48).
Соперницей Арины Соболенко (10) будет француженка Ализе Корне (53).
Турнир на грунтовых кортах итальянской столицы завершится 19 мая.-0-
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