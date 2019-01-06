Александра Саснович отдала лишь один гейм олимпийской чемпионке и вышла в основную сетку в Сиднее

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (30-й номер рейтинга WTA) вышла в основную сетку турнира в австралийском Сиднее, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В поединке второго квалификационного раунда белоруска уверенно переиграла Монику Пуиг (53) из Пуэрто-Рико - 6:1, 6:0. На старте квалификации Александра Саснович была сильнее словенской теннисистки Тамары Цидансек (79) - 6:4, 6:1.
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (13) в 1/16 финала состязаний в Сиднее встретится с 7-й ракеткой планеты Петрой Квитовой.
После завершения этого турнира ведущие теннисистки мира перебазируются в Мельбурн, где с 14 по 27 января пройдет первый в сезоне турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат Австралии.-0-
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