Александра Саснович первой из белорусок стартует на US Open

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На кортах Нью-Йорка сегодня начнется 141-й открытый чемпионат США по теннису, который завершает серию турниров "Большого шлема", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первой из представителей Беларуси в борьбу вступит Александра Саснович, которая занимает 90-е место в мировом рейтинге. В 1/64 финала одиночного разряда соперницей белоруски будет казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, находящаяся на 20-й позиции в рейтинге WTA. Соперницей Виктории Азаренко (19-й номер мирового рейтинга) сегодня будет чешка Тереза Мартинцова (60). Вторая ракетка планеты Арина Соболенко в стартовом поединке встретится с сербской теннисисткой Ниной Стоянович (94).

В 1/64 финала мужского одиночного разряда соперником белоруса Ильи Ивашко (53) будет американец Теннис Сандгрен (91). Еще один белорусский теннисист Егор Герасимов (82) сыграет с поляком Хубертом Гуркачем (13).

Общий призовой фонд US Open-2021 составляет $57,5 млн. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по $2,5 млн. Состязания на нью-йоркских кортах завершатся 12 сентября. В прошлом году чемпионский титул у мужчин впервые завоевал австриец Доминик Тим, у женщин второй раз турнир выиграла японская теннисистка Наоми Осака.-0-