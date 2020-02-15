Александра Саснович победила на старте квалификации турнира в Дубае

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (113-й номер мирового рейтинга) победно начала выступление в квалификации турнира категории "Премьер" в Дубае с призовым фондом $2,6 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом раунде белоруска одолела в двухчасовом трехсетовом поединке бразильскую теннисистку Луису Стефани (709) - 7:6 (7:1), 2:6, 6:2. Завтра во втором круге квалификации Александра Саснович встретится с россиянкой Анной Блинковой (54). Чтобы выйти в основную сетку, нужно преодолеть три квалификационных барьера.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, занимающая 13-е место в рейтинге WTA, в стартовом раунде основного этапа будет соперничать с греческой теннисисткой Марией Саккари, у которой 21-я позиция.

Матчи основного этапа стартуют 17 февраля, а победительница турнира определится 22 февраля.-0-