Александра Саснович победила на старте теннисного турнира в Дохе

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18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (63-й номер мирового рейтинга) успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в катарской Дохе с призовым фондом $2,3 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке первого квалификационного раунда белоруска уверенно переиграла в двух сетах румынскую теннисистку Ану Богдан (101) - 6:1, 6:1. Встреча продолжалась чуть больше часа. Завтра в решающем матче за выход в основную сетку Александра Саснович встретится с бельгийской теннисисткой Кирстен Флипкенс (324).
Соревнования в столице Катара завершатся 26 февраля.-0-