Александра Саснович пробилась в финал турнира в Мельбурне

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (107-й номер мирового рейтинга) пробилась в финал турнира категории WTA-250 в австралийском Мельбурне с призовым фондом $239 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в полуфинале белоруска встречалась с американской теннисисткой Энн Ли (47) и по ходу первого сета проигрывала со счетом 2:5. Однако затем Александра Саснович сумела собраться и вырвала победу на тай-брейке - 7:6 (7:4). Во второй партии китайская теннисистка полностью владела инициативой и выровняла положение, победив с результатом 6:2. Зато в решающем сете белоруска вновь доминировала и выиграла его - 6:3. Поединок продолжался 2 часа 23 минуты. В финальном матче соперницей Александры Саснович будет представительница США Аманда Анисимова (78). Для белорусской теннисистки это будет третий финал на турнирах под эгидой WTA, в двух предыдущих она терпела поражения.

В первом раунде Александра Саснович взяла верх над китаянкой Ван Синьюй (101) - 6:4, 6:2, затем переиграла шведку Ребекку Петерсон (88) - 6:2, 6:4, а в четвертьфинале оказалась сильнее датчанки Клары Таусон (44) - 6:3, 2:0. В основную сетку этих состязаний Саснович пробилась через квалификацию, обыграв австралийскую теннисистку Оливию Тьяндрамулию (522) - 6:2, 6:3 и украинку Лесю Цуренко (118) - 7:5, 6:1. В матче 1/8 финала парного разряда Александра Саснович и латвийская теннисистка Анастасия Севастова в упорнейшей борьбе уступили российско-словацкому тандему Вера Звонарева / Виктория Кужмова - 7:6 (14:12), 2:6, 6:10.-0-