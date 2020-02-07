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07 февраля 2020, 18:33

Александра Саснович проиграла Кики Бертенс в матче Кубка Федерации

Александра Саснович. Фото Белорусской теннисной федерации
Александра Саснович. Фото Белорусской теннисной федерации

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Александра Саснович уступила Кики Бертенс в стартовом поединке матча Кубка Федерации Нидерланды - Беларусь в Гааге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый сет матча с 8-й ракеткой планеты Александра Саснович, занимающая 113-е место в мировом рейтинге, выиграла на тай-брейке - 7:6 (7:5). Затем Кики Бертенс полностью завладела инициативой и взяла две партии подряд - 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 8 минут.

Фото Белорусской теннисной федерации
Фото Белорусской теннисной федерации

Во втором одиночном поединке Арина Соболенко (13-й номер рейтинга WTA) встретится с Аранчей Рус (77).

Завтра пройдут еще два одиночных поединка: Арина Соболенко - Кики Бертенс, Александра Саснович - Аранча Рус. Потом состоится парная встреча, в которой белорусский дуэт Ольга Говорцова / Лидия Морозова встретится с тандемом хозяек Деми Схюрс / Лесли Керхов.

По регламенту турнира, во второй день соревнований капитаны команд Татьяна Пучек и Пол Хархайс могут произвести замены.

Ранее сборные Беларуси и Нидерландов встречались в розыгрыше Кубка Федерации четыре раза - голландки одержали три виктории, белоруски - одну. В мировом командном рейтинге женская сборная Беларуси занимает 5-е место, сборная Нидерландов находится на 19-й позиции.

В других матчах сыграют: Испания - Япония, Швейцария - Канада, Румыния - Россия, Бразилия - Германия, Словакия - Великобритания, Бельгия - Казахстан, США - Латвия.

Победители квалификационных встреч выйдут в финальный этап Кубка Федерации, который пройдет с 9 по 14 апреля Будапеште. Без отбора в венгерской столице выступят теннисистки сборных Венгрии, Австралии, Чехии и Франции.-0-

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