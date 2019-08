Александра Саснович проиграла Магде Линетт в 1/8 финала на турнире NYJTL Bronx Open в Нью-Йорке

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (45-й номер рейтинга WTA) завершила выступление на турнире NYJTL Bronx Open в Нью-Йорке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке второго раунда одиночного разряда белоруска уступила польской теннисистке Магде Линетт (80) - 1:6, 4:6.

.@MagdaLinette advances to the @NYJTL Bronx Open quarterfinals!



The qualifier defeats N0.9 seed Aliaksandra Sasnovich 6-1, 6-4. pic.twitter.com/qYFFxWo4Ms