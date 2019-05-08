Александра Саснович проиграла Наоми Осаке в матче 1/8 финала турнира в Мадриде

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович завершила выступление на турнире категории "Премьер" в Мадриде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в 1/8 финала одиночного разряда Александра Саснович, занимающая 33-е место в мировом рейтинге, уступила первой ракетке планеты японке Наоми Осаке - 2:6, 3:6.
В парном разряде белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма не смогли пробиться в четвертьфинал, уступив канадско-китайскому тандему Габриэла Дабровски / Сюй Ифань - 4:6, 2:6.
Турнир на грунтовых кортах испанской столицы завершится 11 мая.-0-
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