Александра Саснович проиграла Наоми Осаке в матче 1/8 финала турнира в Мадриде

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович завершила выступление на турнире категории "Премьер" в Мадриде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/8 финала одиночного разряда Александра Саснович, занимающая 33-е место в мировом рейтинге, уступила первой ракетке планеты японке Наоми Осаке - 2:6, 3:6.

В парном разряде белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма не смогли пробиться в четвертьфинал, уступив канадско-китайскому тандему Габриэла Дабровски / Сюй Ифань - 4:6, 2:6.

Турнир на грунтовых кортах испанской столицы завершится 11 мая.-0-