Александра Саснович проиграла первой ракетке мира на турнире в Цинциннати

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович, занимающая 47-е место в мировом рейтинге, проиграла первой ракетке планеты японке Наоми Осаке на турнире в американском Цинциннати, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом сете матча 1/16 финала белоруска уступила на тай-брейке - 6:7 (3:7), во втором уступала 1:2, но сумела выиграть - 6:2, а в решающей партии успеха вновь добилась японская теннисистка - 6:2. На старте турнира Александра Саснович взяла верх над австралийкой Астрой Шармой (99-й номер рейтинга WTA) - 6:1, 4:6, 6:1.

Наоми Осака

Ранее девятая ракетка мира Арина Соболенко в поединке второго круга выиграла у китаянки Чжэн Сайсай (39) - 6:4, 6:3. Виктория Азаренко уступила хорватке Донне Векич (26) - 2:6, 5:7.

В первом раунде парного разряда Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс проиграли французскому дуэту Ализе Корне / Кристина Младенович - 6:4, 2:6, 6:10.-0-