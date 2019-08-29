Александра Саснович проиграла Унс Джабир во 2-м круге US Open

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (46-й номер мирового рейтинга) не смогла выйти в третий раунд открытого чемпионата США в Нью-Йорке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке 1/32 финала белоруска встречалась с теннисисткой из Туниса Унс Джабир (62) и выиграла первую партию со счетом 6:3. Однако затем соперница перехватила инициативу и взяла два сета подряд - 6:4, 6:2. Игра продолжалась 1 час 50 минут.
В первом раунде US Open Александра Саснович переиграла американку Дженнифер Брэди (67) - 6:1, 4:6, 6:0.
Сегодня еще одна белорусская теннисистка Арина Соболенко (13) сыграет в 1/32 финала с россиянкой Юлией Путинцевой (39). На старте турнира Арина Соболенко обыграла экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко (41) - 3:6, 6:3, 6:4.
В мужском одиночном разряде Егор Герасимов (129) в первом круге взял верх над южноафриканцем Ллойдом Харрисом (100) - 7:5, 7:6, 7:6. Во втором раунде его соперником будет аргентинский теннисист Диего Шварцман (21).
Общий призовой фонд US Open 2019 составляет $57,2 млн, победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по $3,85 млн. Турнир на нью-йоркских кортах "Флашинг Медоус" завершится 8 сентября.-0-