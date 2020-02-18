Александра Саснович проиграла Кристине Младенович в 1/16 финала турнира в Дубае

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (114-й номер мирового рейтинга) потерпела поражение в 1/16 финала турнира категории "Премьер" в Дубае с призовым фондом $2,6 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня белоруска уступила в двух сетах французской теннисистке Кристине Младенович (38) - 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Александра Саснович пробилась в основную сетку через квалификацию. В поединке за выход в четвертьфинал Кристина Младенович встретится с третьей ракеткой планеты чешкой Каролиной Плишковой.

Вечером еще одна белоруска Арина Соболенко (13) в первом раунде будет соперничать с гречанкой Марией Саккари (21).

В 1/16 финала одиночного разряда мужского турнира во французском Марселе с призовым фондом 691 тыс. евро белорус Илья Ивашко (137) сыграет с хорватским теннисистом Марином Чиличем (39). Завтра в поединке первого круга соперником еще одного белоруса Егора Герасимова (72) будет австрийский теннисист Деннис Новак (95). Оба белоруса пробились в основную сетку через квалификацию.

В 1/8 финала парного разряда белорусско-израильский тандем Андрей Василевский / Йонатан Эрлих сыграют с украинцем Денисом Молчановым и Хси Чэн-Пэном из китайского Тайбэя.-0-