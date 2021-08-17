Александра Саснович проиграла в 1/32 финала турнира в Цинциннати





В 1/32 финала белоруска встречалась с британской теннисисткой Хизер Уотсон (67) и уступила в трехсетовом поединке - 2:6, 6:3, 1:6. Встреча продолжалась два часа. Во втором раунде британка встретится с первой ракеткой планеты австралийкой Эшли Барти.





Александра Саснович пробилась в основную сетку через квалификацию, победив французскую теннисистку Кристину Младенович (57) - 6:4, 7:5 и представительницу Германии Андреа Петкович (68) - 7:5, 6:2.





Еще одна белоруска Виктория Азаренко (15) в 1/32 финала сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой (52). Третья ракетка мира белоруска Арина Соболенко стартует с 1/16 финала, где ее соперницей будет испанская теннисистка Паула Бадоса Хиберт (31).





В 1/16 финала парного разряда Александра Саснович и россиянка Анна Блинкова победили американский дуэт Хейли Картер / Сабрина Сантамария - 7:5, 6:4. Белорусско-американский тандем Виктория Азаренко / Джессика Пегула обыграл украинско-японскую пару Людмила Киченок / Макото Ниномия - 6:2, 2:6, 10:6.





Турнир в Цинциннати завершится 22 августа. Эти соревнования являются проверкой сил перед последним в сезоне турниром серии "Большого шлема" - открытым чемпионатом США. В этом году US Open пройдет в Нью-Йорке с 30 августа по 11 сентября.-0-

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (90-й номер мирового рейтинга) проиграла на старте одиночного разряда турнира категории WTA-1000 в американском Цинциннати с призовым фондом $1,8 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.