Александра Саснович проиграла в 1/4 финала теннисного турнира в Белграде

Александра Саснович. Фото из архива Jimmie48/WTA
21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (103-й номер мирового рейтинга) завершила выступление на турнире категории WTA-250 в Белграде с призовым фондом $235,2 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в четвертьфинале белоруска уступила колумбийской теннисистке Марии Серрано (115) - 4:6, 2:6. В полуфинале соперницей колумбийки будет хорватская теннисистка Ана Конюх (188). На старте соревнований в сербской столице Александра Саснович обыграла китаянку Сю Ван (145) - 6:7 (6:8), 6:0, 6:2, а в 1/8 финала одолела испанскую теннисистку Кристину Бучу (172) - 6:4, 5:7, 6:0.
Турнир на открытых грунтовых кортах Белграда завершится 22 мая.-0-