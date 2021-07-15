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15 июля 2021, 19:38

Александра Саснович проиграла в 1/8 финала турнира в Будапеште

Фото AFP 2021
Фото AFP 2021

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (86-й номер мирового рейтинга) не вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Будапеште с призовым фондом $235 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/8 финала белоруска встречалась с венгерской теннисисткой Панной Удварди (204) и уступила в двух партиях - 6:7 (4:7), 2:6. Встреча продолжалась 1 час 45 минут. Следующей соперницей венгерки будет украинская теннисистка Ангелина Калинина (95).

В первом раунде Александра Саснович оказалась сильнее еще одной венгерки Тимеи Бабош (121).

Турнир в венгерской столице финиширует 18 июля.-0-

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