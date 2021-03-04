Александра Саснович проиграла в 1/8 финала турнира в Лионе

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович не смогла пробиться в четвертьфинал турнира во французском Лионе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/8 финала одиночного разряда белоруска, занимающая 96-е место в мировом рейтинге, за два часа уступила в трехсетовом поединке французской теннисистке Кларе Бюрель, у которой 218-я позиция, - 5:7, 2:6, 0:6.

Позже в четвертьфинале парного разряда Александра Саснович и Вера Лапко встретятся с чешско-японским тандемом Рената Ворачова / Макото Ниномия.-0-