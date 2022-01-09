Александра Саснович проиграла в финале турнира в Мельбурне

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович, занимающая 107-е место в мировом рейтинге, в третий раз в карьере потерпела поражение в финалах турниров под эгидой WTA, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в австралийском Мельбурне на соревнованиях с призовым фондом $239 тыс. белоруска в трехсетовом поединке уступила представительнице США Аманде Анисимовой (78-й номер рейтинга WTA). В первой партии, длившейся почти час, Саснович вела 4:2, но сопернице удалось переломить ход игры и выиграть - 7:5. Во втором сете белоруска полностью переиграла Анисимову, отдав ей лишь один гейм - 6:1. В решающей партии Александра Саснович сразу выиграла три гейма подряд, а потом игра у нее разладилась и она проиграла со счетом 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. Для 27-летней минчанки это был третий финал в карьере. В сентябре 2015 года в южнокорейском Сеуле она проиграла румынке Ирине-Камелии Бегу, а в январе 2015-го в австралийском Брисбене уступила украинке Элине Свитолиной.

В основную сетку нынешнего турнира в Мельбурне Александра Саснович пробилась через квалификацию, обыграв австралийскую теннисистку Оливию Тьяндрамулию (522) - 6:2, 6:3 и украинку Лесю Цуренко (118) - 7:5, 6:1. Затем в 1/16 финала она взяла верх над китаянкой Ван Синьюй (101) - 6:4, 6:2, во втором круге переиграла шведку Ребекку Петерсон (88) - 6:2, 6:4, в четвертьфинале оказалась сильнее датчанки Клары Таусон (44) - 6:3, 2:0, а в полуфинале одолела американскую теннисистку Энн Ли (47) - 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.

В матче 1/8 финала парного разряда Александра Саснович и латвийская теннисистка Анастасия Севастова в упорнейшей борьбе уступили российско-словацкому тандему Вера Звонарева / Виктория Кужмова - 7:6 (14:12), 2:6, 6:10.-0-