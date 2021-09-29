Александра Саснович проиграла во 2-м круге теннисного турнира в Чикаго

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Александра Саснович (106-й номер рейтинга WTA) завершила выступление на турнире в американском Чикаго с призовым фондом $565 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/16 финала белорусская теннисистка за полтора часа проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (17) - 4:6, 4:6. В первом раунде Александра Саснович (106) победила американскую теннисистку Мэдисон Киз (48). В поединке за выход в четвертьфинал Рыбакина встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой (31).

Еще одна белоруска Виктория Азаренко (34) в 1/32 финала выиграла у китаянки Чжан Шуай (49) и во втором раунде встретится с американкой Хейли Баптист (174).

На турнире в Нур-Султане с призовым фондом $235 тыс. белорусская теннисистка Вера Лапко (408) сегодня 1/8 финала одиночного разряда уступила казахстанской спортсменке Юлии Путинцевой (47) - 4:6, 4:6. В игре 1/16 финала Вера Лапко победила немецкую теннисистку Юле Нимайер (132) - 7:5, 4:6, 6:4. На старте парного разряда Вера Лапко и еще одна белоруска Лидия Морозова одолели в трехсетовом противостоянии британско-индийский тандем Эмили Уэбли-Смит / Рутуя Бхосале - 6:2, 4:6, 10:1.-0-