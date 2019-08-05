Александра Саснович уступила Элизе Мертенс в 1/32 финала турнира категории "Премьер" в Торонто

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (46-й номер мирового рейтинга) проиграла на старте турнира категории "Премьер" в канадском Торонто с призовым фондом более $2,8 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем поединке 1/32 финала с бельгийкой Элизе Мертенс (20) Александра Саснович уверенно выиграла первую партию со счетом 6:3. Затем соперница перехватила инициативу и победила в двух следующих сетах - 6:3 и 6:1. Встреча продолжалась 1 час 50 минут.
Следующей соперницей бельгийки будет десятая ракетка планеты американка Серена Уильямс.
Еще две белорусские теннисистки свои стартовые матчи одиночного разряда проведут 6 августа. Арина Соболенко (9) встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой (44), Виктория Азаренко (39) сыграет с итальянкой Камилой Джорджи (52).-0-
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