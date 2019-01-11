Александра Саснович уступила Петре Квитовой в полуфинале турнира в Сиднее

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович, занимающаяя 33 место в мировой классификации, не смогла выйти в финал турнира в Сиднее (Австралия). Непреодолимой преградой на пути Саснович стала восьмая ракетка мира, чешка Петра Квитова, одержавшая уверенную победу - 6:1, 6:2.

Матч продолжался 1 час 6 минут. За это время Саснович не сумела сделать ни одного брейка, дважды подала навылет и совершила пять двойных ошибок. На счету Квитовой четыре брейка, два эйса и ни одной двойной ошибки. Счет личных встреч между этими соперницами стал равным - 1:1. Напомним, первая их встреча, прошедшая в первом раунде прошлогоднего Уимблдона, завершилась победой белоруски.

Напомним также, что в первом раунде соревнований в Сиднее Квитова оставила не у дел другую белорусскую теннисистку - Арину Соболенко (11).

Арина Соболенко проиграла Петре Квитовой в первом раунде на теннисном турнире в Сиднее В поединке первого раунда Арина Соболенко, занимающая 11-е место в мировом рейтинге, уступила восьмой ракетке планеты чешке Петре Квитовой в двух сетах - 1:6, 5:7.

Саснович, в свою очередь, на этом турнире победила россиянку Дарью Касаткину (10), австралийку Присциллу Хон (161) и швейцарскую теннисистку Тимею Бачински (192).

В решающем поединке Петра Квитова встретится с австралийкой Эшли Барти (15).

На следующей неделе Александра Саснович в Мельбурне стартует на первом в сезоне турнире серии "Большого шлема" открытом чемпионате Австралии.-0-