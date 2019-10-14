Александра Саснович уступила в первом матче основного раунда Кубка Кремля

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович уступила в стартовом матче основной сетки Кубка Кремля латвийской спортсменке Анастасии Севастовой со счетом 1:6, 5:7, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом сете белоруска испытывала проблемы на своей подаче, чем ее соперница и воспользовалась. Во второй партии игра выровнялась, Александра Саснович более уверенно действовала на чужой подаче, сумев сделать брейк и сравнять счет - 4:4. Однако ей не удалось повернуть матч вспять, она была вынуждена признать силу соперницы из Латвии.

Впереди у белорусской спортсменки еще матч парном разряде, где она объединила усилия с россиянкой Екатериной Александровой. Первыми соперницами данного дуэта станут россиянка Вероника Кудерметова и словенка Катарина Среботник.

В обновленном рейтинге WTA одиночного разряда Александра Саснович занимает 64-ю позицию. У лучшей из белорусок - Арины Соболенко - 16-я позиция. У Виктории Азаренко 50-я строчка.-0-