Александра Саснович возобновила сотрудничество с тренером Александром Ленючевым

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович возобновила сотрудничество с личным тренером Александром Ленючевым. Такая информация размещена на сайте Белорусской теннисной федерации, сообщает БЕЛТА.

Белорусская спортсменка в семи последних матчах потерпела поражения и приняла решение уйти от Владимира Платеника к своему бывшему тренеру Александру Ленючеву. По ее словам, она будет пытаться вернуть свой прошлый стиль игры. Также Александра Саснович сказала, что ей нужно трудиться над физической подготовкой и выносливостью.

На данный момент белоруска находится на 42-м месте рейтинга WTA (1260 очков).-0-