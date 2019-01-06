Александра Саснович выиграла матч на старте теннисного турнира в Сиднее

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (30-й номер рейтинга WTA) победила в первом квалификационном раунде турнира в австралийском Сиднее, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче со словенкой Тамарой Цидансек (79) белоруска не испытала больших проблем, выиграв в двух сетах - 6:4, 6:1. В решающем поединке за выход в основную сетку белоруска сыграет с пуэрториканкой Моникой Пуиг (53).

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (13), выигравшая накануне турнир в китайском Шэьчжэне, в стартовом матче состязаний в Сиднее встретится с 7-й ракеткой планеты Петрой Квитовой.

После завершения этого турнира ведущие теннисистки мира перебазируются в Мельбурн, где с 14 по 27 января пройдет первый в сезоне турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат Австралии.-0-