Александра Саснович вышла в 1/16 финала парного разряда Australian Open

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович и словачка Виктория Кужмова победили на старте парного разряда открытого чемпионата Австралии в Мельбурне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/32 финала белорусско-словацкий тандем за два часа переиграл в трехсетовом поединке австралийский дуэт Александра Бозович / Эмбер Маршалл - 6:2, 4:6, 6:3.

Еще одна белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс в первом раунде сыграют с американско-чешским тандемом Кэтрин Беллис / Маркета Вондроушова.

В одиночном разряде Александра Саснович (94-й номер мирового рейтинга) и Арина Соболенко (12-й) завершили выступления, проиграв свои стартовые поединки.

В 1/64 финала мужского одиночного разряда белорус Егор Герасимов (98) одолел норвежца Каспера Рууда (48) и во втором раунде встретится с седьмой ракеткой планеты Александром Зверевым из Германии.

В 1/32 финала мужского парного разряда белорус Андрей Василевский и россиянин Андрей Рублев проиграли сегодня австралийскому дуэту Макс Перселл / Люк Сэвилл - 3:6, 2:6.-0