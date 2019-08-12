Александра Саснович вышла в 1/16 финала турнира в Цинциннати, где сыграет с первой ракеткой мира Наоми Осакой

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (47-й номер рейтинга WTA) успешно стартовала на турнире категории "Премьер" в американском Цинциннати с призовым фондом $2,9 млн, сообщает БЕЛТА.
Сегодня в 1/32 финала белоруска встречалась с австралийской теннисисткой Астрой Шармой (99) и победила в трехсетовом поединке - 6:1, 4:6, 6:1. Игра продолжалась 1 час 40 минут. Следующей соперницей Александры Саснович будет первая ракетка планеты Наоми Осака из Японии.
Позже девятый номер мирового рейтинга Арина Соболенко в матче первого раунда одиночного разряда встретится с хорваткой Петрой Мартич (21). Во вторник, 13 августа, Виктория Азаренко (40) сыграет с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич (12).
В первом круге парного разряда белоруска Лидия Морозова и словенка Катарина Среботник будут соперничать с австралийско-американским тандемом Моника Адамчак / Кейтлин Кристиан.
Соревнования в Цинциннати завершатся 18 августа.-0-
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