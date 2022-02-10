Александра Саснович вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Санкт-Петербурге

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (71-й номер мирового рейтинга) одержала вторую победу на турнире категории WTA-500 в Санкт-Петербурге с призовым фондом $703 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке за выход в четвертьфинал одиночного разряда белоруска обыграла в двух партиях румынскую теннисистку Жаклин Кристиан (58) - 6:2, 6:3. Игра продолжалась чуть больше часа. Следующей соперницей Александры Саснович будет победительница встречи между латвийской теннисисткой Еленой Остапенко (25) и представительницей Германии Андреа Петкович (65). В 1/16 финала Саснович одолела в трехсетовом матче польскую теннисистку Магду Линетт (45) - 7:5, 4:6, 6:4.

В первом раунде парного разряда этих соревнований белоруска Лидия Морозова и американка Кейтлин Кристиан уступили в двух партиях словацко-норвежскому тандему Виктория Кужмова / Ульрикке Эйкери - 6:7 (4:7), 4:6.

Соревнования в Санкт-Петербурге финишируют 13 февраля.-0-