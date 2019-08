Александра Саснович вышла в 1/8 финала на турнире NYJTL Bronx Open в Нью-Йорке

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович победила в первом круге турнира NYJTL Bronx Open в Нью-Йорке с призовым фондом $226 тыс.

Александра Саснович, занимающая 45-е место в мировой классификации, в матче 1/16 финала без особых проблем разобралась со словенкой Полоной Херцог (56) - 6:3, 6:2.

.@_Sasnovich wins her first round match comfortably, over Hercog 6-3 6-2 #NYJTLBronxOpen pic.twitter.com/nUbyS4409l