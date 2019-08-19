Александра Саснович вышла в 1/8 финала на турнире NYJTL Bronx Open в Нью-Йорке

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович победила в первом круге турнира NYJTL Bronx Open в Нью-Йорке с призовым фондом $226 тыс.
Александра Саснович, занимающая 45-е место в мировой классификации, в матче 1/16 финала без особых проблем разобралась со словенкой Полоной Херцог (56) - 6:3, 6:2.
.@_Sasnovich wins her first round match comfortably, over Hercog 6-3 6-2 #NYJTLBronxOpen pic.twitter.com/nUbyS4409l— Philip Fama (@tweener_head) 19 августа 2019 г.
Ее следующей соперницей станет победительница противостояния между полькой Магдой Линетт и эстонкой Кайей Канепи. В первом раунде парного разряда Александра Саснович и словачка Виктория Кужмова встретятся с дуэтом из китайского Тайбэя Хао-Чин Чань / Латиша Чань.
Другая белорусская теннисистка Ольга Говорцова (185) успешно стартовала в квалификации заключительного турнира серии "Большого шлема" в сезоне - US Open. В первом раунде отбора она сломила сопротивление француженки Джессики Понше (199) - 6:2, 2:6, 6:2.
Участие в основной сетке открытого чемпионата США уже гарантировано трем белорускам: девятой ракетке планеты Арине Соболенко, Виктории Азаренко, занимающей 41-ю позицию в рейтинг-листе WTA, и Александре Саснович (45).
US Open-2019 пройдет на кортах Флашинг Медоус в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября.-0-
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