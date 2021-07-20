Александра Саснович вышла в 1/8 финала турнира в Гдыне

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20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович успешно стартовала на турнире категории WTA-250 в польской Гдыне с призовым фондом $235,2 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке первого раунда белоруска, занимающая 87-е место в мировом рейтинге, обыграла польскую теннисистку Веронику Базак, у которой 1199-я позиция, - 3:6, 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 45 минут. В матче за выход в четвертьфинал белоруска сыграет с украинкой Катериной Козловой (141-й номер рейтинга WTA).
Еще одна белорусская теннисистка Ольга Говорцова (126) в 1/16 финала встретится сегодня с представительницей Германии Тамарой Корпач (162).
Турнир в Гдыне завершится 25 июля.-0-