Александра Саснович вышла в 1/8 финала турнира в Лионе

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (96-й номер мирового рейтинга) успешно стартовала в одиночном разряде турнира во французском Лионе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 1/16 финала белоруска обыграла канадскую теннисистку Эжени Бушар (143) - 7:6 (9:7), 6:2. Матч продолжался 1 час 45 минут. В игре за выход в четвертьфинал Александра Саснович встретится с победительницей сегодняшней встречи между французскими теннисистками Ализе Корне (59) и Кларой Бюрель (218).

Еще одна белоруска Вера Лапко (280) в 1/16 финала сыграет с представительницей Швейцарии Викторией Голубич (130).

Ранее в стартовом матче парного разряда Александра Саснович и Вера Лапко уверенно переиграли французский дуэт Лойс Бойссон / Джулин Фаярд - 6:1, 6:1. Белорусско-казахстанский тандем Лидия Морозова / Анна Данилина в 1/8 финала взял верх над румынской парой Ирина Барэ / Михаэла Бузарнеску - 6:4, 6:4, а в четвертьфинале сыграет с российскими теннисистками Екатериной Александровой и Яной Сизиковой.

Две белорусские теннисистки сыграют сегодня в 1/8 финала турнира в катарской столице Дохе. Восьмая ракетка мира Арина Соболенко встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой (16), а соперницей Виктории Азаренко (14) будет немецкая теннисистка Лаура Зигемунд (56).

На мужском турнире в нидерландском Роттердаме белорус Егор Герасимов (83) уступил в 1/16 финала пятой ракетке планеты греку Стефаносу Циципасу - 6:7 (4:7), 5:7.-0-