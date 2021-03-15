Александра Саснович вышла в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (97-й номер мирового рейтинга) успешно стартовала на турнире категории WTA500 с призовым фондом $565,5 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/16 финала белоруска переиграла в трехсетовом поединке румынскую теннисистку Ану Богдан (99) - 2:6, 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 50 минут. Следующей соперницей Александры Саснович будет победительница матча между россиянкой Дарьей Касаткиной (61) и датской теннисисткой Кларой Таусон (96).

Еще одна белоруска Вера Лапко (281) свой поединок 1/16 финала проведет 16 марта против румынки Жаклин Кристиан (160).

В 1/8 финала парного разряда этого турнира белорусский дуэт Александра Саснович / Лидия Морозова встретится с российскими теннисистками Екатериной Шалимовой и Дарьей Мишиной. Вера Лапко и шведская теннисистка Корнелия Листер сыграют против еще одной российской пары Елена Веснина / Вера Звонарева.

Соревнования в Санкт-Петербурге завершатся 21 марта.-0-