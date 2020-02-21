Александра Саснович вышла в 2-й круг квалификации турнира в Дохе

Виктория Голубич и Александра Саснович. Фото из архива

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович одержала победу в первом раунде квалификации турнира категории "Премьер" в катарской Дохе с призовым фондом $2,9 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня белоруска встречалась со швейцарской теннисисткой Викторией Голубич и выиграла в трехсетовом поединке - 3:6, 6:3, 6:1. В решающем матче за выход в основную сетку Александра Саснович сыграет с победительницей встречи между россиянками Дарьей Касаткиной и Натальей Вихлянцевой.

Матчи основного этапа соревнований в столице Катара стартуют 23 февраля, победительница определится 29 февраля.-0-