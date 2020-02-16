Александра Саснович вышла в 3-й круг квалификации турнира в Дубае

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (113-й номер мирового рейтинга) вышла в 3-й раунд квалификации турнира категории "Премьер" в Дубае с призовым фондом $2,6 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем матче второго круга белоруска разгромила в двух сетах россиянку Анну Блинкову (54) - 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 8 минут. В первом раунде Александра Саснович одолела в трехсетовом поединке бразильскую теннисистку Луису Стефани (709) - 7:6 (7:1), 2:6, 6:2, а 17 февраля в решающем матче за выход в основную сетку ее соперницей будет румынка Ана Богдан (90).

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, занимающая 13-е место в рейтинге WTA, в стартовом раунде основного этапа 17 февраля будет соперничать с греческой теннисисткой Марией Саккари, у которой 21-я позиция. Победительница турнира в Дубае определится 22 февраля.

В полуфинале турнира ITF в американском Николасвилле белоруска Ольга Говорцова (188) переиграла американку Мэдисон Бренгл (79) - 6:4, 6:3, а в решающем матче встретится с еще одной представительницей США Клер Лю (289).-0-