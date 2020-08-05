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05 августа 2020, 21:35

Александра Саснович вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Палермо

Александра Саснович. Фото Jimmie48 tennis photography
Александра Саснович. Фото Jimmie48 tennis photography

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (119-й номер рейтинга WTA) вышла в четвертьфинал турнира в итальянском Палермо с призовым фондом $202 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/8 финала одиночного разряда Александра Саснович обыграла в двух сетах представительницу Италии Ясмин Паолини (95) - 6:0, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 12 минут. 

В первом раунде белоруска также уверенно победила в двух сетах 23-ю ракетку планеты бельгийскую теннисистку Элизе Мертенс - 6:4, 6:1.  

Александра Саснович уверенно обыграла Элизе Мертенс и вышла в 1/8 финала турнира в ПалермоАлександра Саснович уверенно обыграла Элизе Мертенс и вышла в 1/8 финала турнира в Палермо
Белоруска в двух сетах одолела 23-ю ракетку планеты - 6:4, 6:1. Игра продолжалась 1 час 24 минуты.

В основную сетку состязаний в сицилийской столице Александра Саснович пробилась через квалификацию, победив россиянку Анастасию Комардину (201), чешку Терезу Мартинцову (133) и испанку Лару Арруабаррену-Весино (154).

Турнир Palermo Ladies Open, который финиширует 9 августа, является первым официальным после перерыва, связанного с пандемией COVID-19.-0-

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