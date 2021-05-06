Александра Саснович вышла в четвертьфинал турнира в Сен-Мало

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (92-й номер мирового рейтинга) вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-125 во французском Сен-Мало с призовым фондом $115 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/8 финала белоруска победила в двух партиях словенскую теннисистку Тамару Зиданшек (80-й) - 7:6 (7:3), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. В матче за выход в полуфинал Александра Саснович встретится с представительницей Швейцарии Викторией Голубич (84-е). В первом раунде Александра Саснович обыграла французскую теннисистку Тессу Андрианяфитримо (257-е) - 7:5, 0:6, 7:5.

Лучшая белорусская теннисистка, седьмая ракетка планеты Арина Соболенко в полуфинале турнира в Мадриде с призовым фондом 2,5 млн евро сегодня вечером сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой, занимающей 41-е место в рейтинге WTA.-0-