Александра Саснович вышла в финал теннисного турнира в Лиможе

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович пробилась в финал турнира во французском Лиможе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В полуфинале белоруска одолела бельгийку Гретье Миннен в трехсетовом поединке - 2:6, 6:2, 6:2.
До этого Алексаедра Саснович обыграла болгарку Изабэллу Шиникову - 6:1, 6:2, россиянку Анну Блинкову - 3:6, 6:1, 7:5 и швейцарку Жиль Белен Тайхманн - 6:3, 7:5.
В решающем поединке 22 декабря Александра Сасноввич встретится с российской теннисисткой Екатериной Александровой.-0-