Александра Саснович вышла в основную сетку теннисного турнира в Дохе

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (63-й номер мирового рейтинга) пробилась в основную сетку турнира категории WTA-1000 в катарской Дохе с призовым фондом $2,3 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке 2-го квалификационного раунда белоруска победила бельгийскую теннисистку Кирстен Флипкенс (324) - 6:3, 6:2. В первом круге квалификации Александра Саснович уверенно переиграла в двух сетах румынку Ану Богдан (101) - 6:1, 6:1.
Лучшая белорусская теннисистка, вторая ракетка планеты Арина Соболенко, посеянная под первым номером, начнет выступление в катарской столице с 1/16 финала. Ее соперницей будет победительница матча между россиянкой Людмилой Самсоновой (34) и француженкой Ализе Корне (37). Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (17) в матче 1/32 финала встретится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (42).
В первом раунде квалификации мужского турнира в Дубае с призовым фондом $2,7 млн белорус Егор Герасимов (124) проиграл сегодня россиянину Павлу Котову (181) - 4:6, 5:7.
Соревнования в Дохе и Дубае завершатся 26 февраля.-0-