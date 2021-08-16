Александра Саснович вышла в основную сетку теннисного турнира в Цинциннати

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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (90-й номер мирового рейтинга) пробилась в основную сетку крупного турнира категории WTA-1000 в американском Цинциннати с призовым фондом $1,8 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.В решающем квалификационном поединке белоруска переиграла в двух сетах представительницу Германии Андреа Петкович (68) - 7:5, 6:2. В первом круге квалификации Александра Саснович также в двух партиях обыграла французскую теннисистку Кристину Младенович (57) - 6:4, 7:5. Сегодня в первом раунде основного этапа Александра Саснович встретится с британской теннисисткой Хизер Уотсон (67). Победителя их поединка в 1/16 финала ждет встреча с первой ракеткой планеты австралийкой Эшли Барти.Еще одна белоруска Виктория Азаренко (15) завтра в 1/32 финала сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой (52). Третья ракетка мира белоруска Арина Соболенко стартует с 1/16 финала, где ее соперницей будет победительница матча между хорватской теннисисткой Петрой Мартич (34) и испанкой Паулой Бадосой Хиберт (31).В 1/16 финала парного разряда Александра Саснович и россиянка Анна Блинкова встретятся с американским дуэтом Хейли Картер / Сабрина Сантамария. Белорусско-американский тандем Виктория Азаренко / Джессика Пегула сыграет на старте с украинско-японской парой Людмила Киченок / Макото Ниномия.Турнир в Цинциннати завершится 22 августа. Эти соревнования являются проверкой сил перед последним в сезоне турниром серии "Большого шлема" - открытым чемпионатом США. В этом году US Open пройдет в Нью-Йорке с 30 августа по 11 сентября.-0-